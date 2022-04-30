Полиция: российские спецслужбы через криминалитет готовили мятеж в Одессе

Спецслужбы РФ, используя свои связи в криминалитете, готовили провокации и мятежи в Одессе, прежде всего к годовщине трагических событий 2 мая, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

"По информации, имеющейся у сотрудников департамента, спецслужбы РФ через подконтрольных представителей криминалитета намеревались дестабилизировать ситуацию в регионе путем подстрекательства к массовым беспорядкам, организации массовых протестов и мятежей, которые могли бы привести к подрыву государственности и направлены на свержение государственного строя Украины.

По замыслам врага они должны были влиять и действовать через своих доверенных лиц, осевших в Одесской области. Финальной датой реализации преступных планов должна была стать годовщина трагических событий – 2 мая".

Во время обысков по месту базирования преступников правоохранители изъяли большое количество огнестрельного оружия, запрещенной символики советского режима, гранаты, патроны, инструкции поведения для диверсантов и рекламные брошюры.

На видео оперативников видно, что во многих брошюрах есть упоминания о гибели людей в центре Одессы 2 мая. Также в мешке полицейские обнаружили набор муляжей советских боевых орденов и военных наград.

Следователи полиции совместно с сотрудниками Государственного бюро расследований отрабатывают информациют и проводят операцию по выявлению других причастных лиц к диверсионной операции российских спецслужб.

В Одессе комендантский час был введен с вечера 1 мая до утра 3 мая из-за возможной угрозы обстрелов и провокаций российских оккупантов. Также отменили поезда, курсирующие через железнодорожные станции в городе.