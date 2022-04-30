Министр финансов Германии исключил оплату российского газа в рублях
Германия не планирует платить за российский газ в рублях ни сейчас, ни в будущем, сообщает Европейская правда.
Об этом заявил министр финансов Кристиан Линднер.
"Обращаясь к Путину, я очень четко говорю: мы не позволим себя шантажировать! Мы и впредь не будем платить за российский газ в рублях. Ясно одно: мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стать независимыми от России", - написал Линднер в Twitter.
Ранее Линднер высказался за то, чтобы сократить государственную поддержку бывшего канцлера Герхарда Шредера, который не изменил позицию по отношению к РФ после её открытого вторжения в Украину и продолжает работать в российских компаниях.
"Газпром" заявил 27 апреля, что приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу после того, как они отказались платить в рублях.