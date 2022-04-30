ОГА: в Черниговской области запретили посещать кладбища в поминальные дни

В Черниговской области во время поминальных дней запретили посещение населением кладбищ. Речь идет о территориях, которые временно были оккупированы российскими войсками, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Черниговская ОГА.

Соответствующее распоряжение 28 апреля выдал глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

При этом, запрет не касается:

представителей Вооруженных Сил Украины,

Госпогранслужбы,

Государственной специальной службы транспорта,

Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины,

Нацгвардии,

Службы безопасности,

Службы внешней разведки,

Министерства внутренних дел,

Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям,

работников коммунальных служб для выполнения служебных задач.

Напомним, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает украинцев воздержаться от посещения мест захоронений на Радоницу.