Пентагон: американские бронетранспортеры М113 уже едут в Украину

Пентагон: американские бронетранспортеры М113 уже едут в Украину
Фото: Twitter

Министерство обороны США приступило к погрузке бронетранспортеров M113 для отправки в Украину. Пентагон опубликовал видео, как машины перегружают на прицепы грузовиков, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Twitter Минобороны США.

"Американские военные перегружают бронетранспортеры M113, направляющиеся в Украину, на прицепы грузовиков", - говорится в подписи к видео.

В Пентагоне отметили, что перегрузка происходит в Форте Stewart в штате Джорджия.

Напомним, ранее в Пентагоне сообщили об отправке в Украину новой партии военной помощи. Она прибудет в страну в ближайшие 24 часа.

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