Пентагон: американские бронетранспортеры М113 уже едут в Украину

Министерство обороны США приступило к погрузке бронетранспортеров M113 для отправки в Украину. Пентагон опубликовал видео, как машины перегружают на прицепы грузовиков, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Twitter Минобороны США.

"Американские военные перегружают бронетранспортеры M113, направляющиеся в Украину, на прицепы грузовиков" , - говорится в подписи к видео.

В Пентагоне отметили, что перегрузка происходит в Форте Stewart в штате Джорджия.

.@USArmy soldiers move M113 Armored Personnel Carriers bound for Ukraine onto truck trailers at @USAGStewartHAAF, Georgia. pic.twitter.com/P2cvS9bbE3 — Department of Defense (@DeptofDefense) April 30, 2022

Напомним, ранее в Пентагоне сообщили об отправке в Украину новой партии военной помощи. Она прибудет в страну в ближайшие 24 часа.