Пентагон: американские бронетранспортеры М113 уже едут в Украину
Министерство обороны США приступило к погрузке бронетранспортеров M113 для отправки в Украину. Пентагон опубликовал видео, как машины перегружают на прицепы грузовиков, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Twitter Минобороны США.
"Американские военные перегружают бронетранспортеры M113, направляющиеся в Украину, на прицепы грузовиков", - говорится в подписи к видео.
В Пентагоне отметили, что перегрузка происходит в Форте Stewart в штате Джорджия.
Напомним, ранее в Пентагоне сообщили об отправке в Украину новой партии военной помощи. Она прибудет в страну в ближайшие 24 часа.