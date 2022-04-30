Bloomberg раскрыл план ЕС по эмбарго на российскую нефть
Европейский союз предложит странам участницам поэтапный план введения эмбарго на российскую нефть. Согласно этому плану, полный отказ планируется на конец 2022 года, сообщает РБК-Украина.
Об этом пишет Bloomberg.
По словам знакомых с вопросом источников, ЕС намерен предложить запретить российскую нефть к концу года, а до этого будет постепенно вводить ограничения на импорт.
Кроме того, ЕС будет настаивать на отключении большего числа российских и белорусских банков от международной платежной системы SWIFT, в том числе "Сбербанка".
Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз может одобрить план поэтапного эмбарго на российскую нефть уже на следующей неделе.
Также стало известно, что Германия готова включить "Сбербанк" и нефть в шестой пакет санкций против России.