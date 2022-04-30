Верещук: Украина освободила из российского плена еще 14 человек

Украина и Россия провели очередной обмен пленными в субботу, 30 апреля, сообщает Новое время.

Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Украина вернула 14 людей: семь военных и семь гражданских.

«Для меня этот обмен особенный: одна из военных женщин в пятом месяце беременности», — заявила Верещук.

28 апреля вице-премьер сообщила о возвращении из плена РФ еще 45 человек, среди которых офицеры, солдаты и гражданские. Также Верещук заявила, что украинские власти теперь отказываются проводить обмен с Россией без женщин в списке — таким образом пытаются вытащить их из российского плена. По ее словам, сейчас в РФ находятся более тысячи заложников, в том числе около 500 женщин.