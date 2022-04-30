Зеленский провел разговор с Джонсоном: обсудили оборонную поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в субботу, 30 апреля, сообщает Новое время.

По словам Зеленского, он рассказал британскому лидеру о ситуации на поле боя и в заблокированном Мариуполе.

"Обсудили оборонную поддержку Украины и необходимые дипломатические усилия для достижения мира" , — заявил президент в Twitter.

23 апреля глава офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Зеленский и Джонсон обсудили новую военную помощь Украине. Во время еще одного разговора лидеров 16 апреля Лондон пообещал предоставить ее Киеву в ближайшие дни.

Британия планирует отправить Польше танки Challenger 2, чтобы Варшава отдала Украине свои Т-72. Джонсон призвал вооружить Украину настолько, чтобы РФ не посмела вторгнуться снова.