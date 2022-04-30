Госпогранслужба: оккупанты обстреляли пункт пропуска в Черниговской области

Оккупанты обстреляли пункт пропуска Сеньковка в Черниговской области, сообщает Новое время.

Об этом сообщает в Facebook Госпогранслужба Украины.

"Сегодня после обеда пограничники зафиксировали обстрел с территории россии в районе украинского пункта пропуска Сеньковка. Враг произвел около 40 выстрелов из миномета 120-мм калибра" , — говорится в сообщении.

Отмечено, что пограничные наряды при обстреле не пострадали.

Кроме того, в небе над украинской территорией сегодня были зафиксированы полеты дронов. Враг вел воздушную разведку пограничной инфраструктуры на участке ответственности отделов пограничной службы Горск и Добрянка.