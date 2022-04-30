OLFI: Дания передаст Украине бронетранспортеры и тяжелые минометы

Дания передаст Вооруженным силам Украины бронетранспортеры Piranha III, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает датское издание OLFI, специализирующееся на оборонной тематике.

По данным издания, Украина получит 25 бронетранспортеров в версии 8х8.

Piranha – семейство колесных БТР, разработанных швейцарской компанией MOWAG. Это одна из самых массовых платформ бронетехники в мире. В настоящее время армия Дании перевооружается на БТР Piranha V.

Также сообщается, что Дания передаст Украине 50 гусеничных бронетранспортеров M113 и тяжелые минометы М10 вместе с тысячами минометных снарядов для них.

Бронетранспортер типа М113 использовался датской армией с 1964 года, но несколько раз модернизировался.

По данным сайта Вооруженных сил Дании, машины имеют, помимо прочего, более мощные двигатели, новое оборудование и более мощную броню.

Как сообщалось, Министерство обороны США приступило к погрузке гусеничных бронетранспортеров M113 для отправки их в Украину.