Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Москва приняла решение о прекращении миссии на Международной космической станции. Когда именно это произойдет, публично объявлять не хотят, сообщает Новое время.

Об этом пишет Bloomberg.

"Решение уже принято, мы не обязаны об этом говорить публично. Я могу сказать только это: согласно нашим обязательствам, мы сообщим наших партнеров об окончании нашей работы на МКС через год" , — сказал Рогозин в интервью российскому пропагандистскому телеканалу в субботу, 30 апреля.

Он уточнил, что сроки работы России на МКС определяются правительством и президентом, пока РФ продолжает работу на станции до 2024 года. Ранее в этом месяце глава Роскосмоса пригрозил прекратить миссию страны-агрессора, если США, Европейский Союз и Канада не снимут санкции против предприятий российской космической отрасли.

Рогозин поддерживает войну России против Украины и угрожает Западу Сарматом и другими достижениями военной промышленности РФ, которые пока еще работают.

NASA, планирующее эксплуатировать космическую станцию до 2030 года, продолжает использовать российские космические корабли Союз для транспортировки астронавтов на МКС и со станции. Сейчас космическое агентство США больше полагается на частные космические полеты.