ЕС не обсуждает отказ от российского газа – журналист

Евросоюз продолжает работу над шестым пакетом санкций против России и Беларуси. В него может войти поэтапное нефтяное эмбарго, но без российского газа, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Об этом заявил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Продолжается работа над 6-м пакетом (санкций - ред.) ЕС по России и Беларуси" , - сообщил журналист.

По его словам, в новый санкционный пакет может войти нефтяное эмбарго с поэтапным введением до конца текущего года, но не российский газ. Также обсуждаются ограничения в отношении "Сбербанка", но не "Газпромбанка".

В шестой пакет может войти экспортный контроль на поставки европейских товаров в Россию. Однако под них могут не попасть автомобили и продукция фармацевтических компаний. Кроме того, обсуждаются морские меры, но против них выступает Кипр.