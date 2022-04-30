Киев предложил Пекину стать одним из гарантов безопасности Украины

Киев предложил Китаю как постоянному члену Совета Безопасности ООН стать гарантом безопасности Украин, пишет Татьяна Самарук, РБК-Украина.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Сейчас Украина изучает возможность получить гарантии безопасности от постоянных членов Совета Безопасности ООН, включая Китай и другие великие державы. Наше предложение, чтобы Китай был одним из гарантов безопасности Украины, является признаком нашего уважения и доверия к Китайской Народной Республике" , - сказал Кулеба.

Он также обратился с официальной просьбой в Пекин продолжать оказывать гуманитарную помощь Украине, отметив, что она является очень важной для Украины в такой сложный период.

"Я хотел бы выразить благодарность министру Ван И за его замечания по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и его готовность добиваться перемирия дипломатическими усилиями. Я также благодарю Общество Красного Креста Китая за оказание гуманитарной помощи на сумму 5 миллионов юаней" , - добавил глава МИД.

Также он отметил, что Украина надеется, что Китай будет призывать Россию к прекращению огня.