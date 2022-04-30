Джонсон: Британия окажет Украине дополнительную военную помощь

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре заверил президента Украины Владимира Зеленского в готовности оказать дополнительную военную помощь. Глава британского правительства добавил, что Лондон окажет Киеву экономическую и гуманитарную поддержку, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Представитель Джонсона подтвердил Sky News, что сегодня между премьером и Зеленским произошел телефонный разговор. В ходе беседы глава британского правительства заявил о приверженности к укреплению Украины.

"Он (Джонсон - ред.) подтвердил, что Великобритания продолжит оказывать Украине дополнительную военную помощь, чтобы дать украинцам необходимое для обороны вооружения" , - цитирует издание слова представителя британского премьера.

Также в ходе разговора Джонсон предложил Украине постоянную экономическую и гуманитарную поддержку со стороны Великобритании.

Напомним, ранее Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Джонсоном. Он отметил, что во время беседы обсуждался ряд вопросов, в том числе усилия для прекращения войны.

Отметим, в начале апреля Джонсон посетил Киев с неофициальным визитом, где встретился с Зеленским. Британский премьер заверил, что Украина получит бронетехнику и противокорабельные ракеты.