Российский самолет-разведчик нарушил воздушное пространство Швеции

Сегодня, 30 апреля, российский самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъемки Ан-30 вторгся в воздушное пространство Швеции. Власти страны назвали инцидент опасным, в свете ситуации в мире, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"В пятницу вечером российский винтовой самолет Ан-30 нарушил воздушное пространство Швеции" , - цитирует издание заявление Министерства обороны Швеции.

Отмечается, что за российским самолетом следили противовоздушные силы страны и сфотографировали его. Полет отслеживался к востоку от Бернхольма, датского острова в Балтийском море, прежде чем он правился в сторону шведского воздушного пространства.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист назвал неприемлемым нарушение воздушного пространства страны российским самолетом. Он назвал инцидент неуместным в свете ситуации с безопасностью.

"Шведский суверенитет всегда должен уважаться" , - заключил глава Минобороны.

Напомним, в конце марта четыре российских боевых самолета с ядерным оружием на борту нарушили воздушное пространство Швеции.

Отметим, летом этого года в Европе пройдут крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО по отражению вторжения России в одну из стран Альянса.