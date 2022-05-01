FT: США обсудили с Британией снижение риска войны с Китаем

Стало известно, что в марте США и Великобритания провели переговоры, на которых обсудили более тесное сотрудничество для уменьшения риска войны с Китаем из-за Тайваня, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Об этом пишет Financial Times.

Уполномоченный Белого дома по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл и представитель Совета нацбезопасности по Китаю Лаура Розенбергер встретились на Тайване с представителями Великобритании. Они обсудили планы действий при возникновении внештатных ситуаций.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала НАТО к укреплению безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и подчеркнула потребность Тайваня в защите от Китая.