Kyodo: Япония хочет засекретить руководящие принципы обороны

Япония намерена частично классифицировать руководящие принципы национальной обороны в рамках серьезного пересмотра политики в отношении безопасности страны к концу года, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом пишет агентство Kyodo News.

По замыслу Токио, инициатива позволит эффективнее противодействовать возросшим региональным угрозам со стороны Китая и РФ, объясняют идею источники в правительстве Японии.

Отмечается, что конфиденциальность пересмотренной версии Руководящих принципов программы национальной обороны, 10-летней политики наращивания обороны, будет соответствовать в основном засекреченной Стратегии национальной обороны США.

Это позволит Японии иметь более конкретную стратегию в отношении непредвиденных обстоятельств, в том числе с участием Северной Кореи из-за ее ракетных и ядерных программ, сообщили источники.

Также учитывается усиление Китаем своего присутствия в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, в том числе на контролируемых Японией островах Сэнкаку, на которые претендует Пекин, и возрастание давления на Тайвань.

Кроме того, инициатива продиктована фактором полномасштабного нападения РФ на Украину. Отмечается, что решение Москвы своими односторонними попытками изменить статус-кво могут отразиться в Азии на фоне напряженности вокруг Тайваня, который Китай считает своей территорией.

При рассмотрении обновления программы нацобороны правительством Японии будет сделан акцент на политически чувствительном вопросе о том, сможет ли страна получить возможности для нападения на вражеские базы при ответном ударе, учитывая ее исключительно оборонительную политику - в соответствии с законом об отказе от войны, что прописано в Конституции Японии.