Генштаб: оккупанты создают условия для наступления на Николаев и Кривой Рог
Российские военные проводят боевые действия, чтобы выйти на административные границы Херсонской области и создать благоприятные условия для наступления на Николаев и Кривой Рог, сообщает Новое время.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 1 мая.
На Южнобужском направлении противник ведет боевые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области и создания благоприятных условий для наступления на Николаев и Кривой Рог.
На Слобожанском направлении группировка противника продолжает наносить авиационные удары и огненное поражение артиллерией по Харькову. Оккупанты проводят наступательные действия в направлениях Изюм — Барвенково и Изюм — Славянск.
Продолжается усиление ударной группировки противника. В определенные районы перемещено до 300 единиц вооружения и военной техники и прибыло около тысячи мобилизованных лиц с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
С целью противовоздушного прикрытия наступающих войск в четырех районах противник развернул два зенитно-ракетных дивизиона вооруженных ЗРК Бук-М2 и ЗРК Тор-М.
На Северском направлении подразделения врага совершили обстрелы позиций наших войск с территории Брянской области.
На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Существенных изменений в ситуации по указанным направлениям не произошло.
На Донецком и Таврическом направлениях группировка войск противника ведет активные действия вдоль всего участка линии столкновения. Враг пытается производить авиационные удары и огненное артиллерийское поражение позиций украинских войск.
На Лиманском направлении противник ведет наступление в направлении Крымки и Александровки.
На Попаснянском направлении оккупанты проводят штурмовые действия в направлении Новотошковское — Орехово. Закрепляются на достигнутых рубежах. В целях недопущения маневра наших сил и средств осуществляют их блокировку в определенных районах.
На Кураховском направлении, при поддержке артиллерии, враг пытается прорвать оборону наших подразделений в направлении Оленевка - Новомихайловка.