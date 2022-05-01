Разведка Британии рассказала о целях России по Херсону

Россия стремится установить длительный контроль над Херсоном, чтобы поддерживать оттуда свое вторжение и повысить безопасность контроля над Крымом, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в разведывательном смотре Минобороны Британии в воскресенье.

Отмечается, что после захвата Херсона в начале марта Россия стремилась узаконить свой контроль над городом и близлежащими территориями, установив пророссийскую администрацию.

Недавние заявления этой администрации включают в себя объявление возвращения под украинский контроль "невозможным" и объявление о четырехмесячном переходе с украинской гривны на российский рубль, а с сегодняшнего дня в Херсоне будет использоваться российский рубль.

"Эти заявления, вероятно, свидетельствуют о намерении России оказывать сильное политическое и экономическое влияние в Херсоне в долгосрочной перспективе.