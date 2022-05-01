Разведка Британии рассказала о целях России по Херсону
Россия стремится установить длительный контроль над Херсоном, чтобы поддерживать оттуда свое вторжение и повысить безопасность контроля над Крымом, сообщает Украинская правда.
Об этом говорится в разведывательном смотре Минобороны Британии в воскресенье.
Отмечается, что после захвата Херсона в начале марта Россия стремилась узаконить свой контроль над городом и близлежащими территориями, установив пророссийскую администрацию.
Недавние заявления этой администрации включают в себя объявление возвращения под украинский контроль "невозможным" и объявление о четырехмесячном переходе с украинской гривны на российский рубль, а с сегодняшнего дня в Херсоне будет использоваться российский рубль.
"Эти заявления, вероятно, свидетельствуют о намерении России оказывать сильное политическое и экономическое влияние в Херсоне в долгосрочной перспективе.
Длительный контроль над Херсоном и его транспортными путями повысит способность России поддерживать свое продвижение на север и запад и повысит безопасность российского контроля над Крымом", - говорится в британском обзоре.