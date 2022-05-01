В Киев приехала спикер Палаты представителей США

В Киев с визитом прибыла спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, сообщает Украинская правда.

Видео встречи Зеленского с Пелоси опубликовано в социальных сетях президента Украины.

"Соединенные Штаты являются лидером мощной поддержки Украины в борьбе с агрессией РФ. Спасибо, что помогаете защищать суверенитет и территориальную целостность нашего государства!" , - прокомментировал Владимир Зеленский.

Зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США @SpeakerPelosi в Києві. Сполучені Штати є лідером потужної підтримки України в боротьбі з агресією РФ. Дякуємо, що допомагаєте захищати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави! pic.twitter.com/QXSBPFoGQh — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 1, 2022

Пелоси во время встречи заявила, что США будут поддерживать Украину, пока она не завершит борьбу в этой войне.

О визите Нэнси Пелоси в Украину ранее не сообщалось.

Напомним, на прошлой неделе с визитом, детали которого были в строгой секретности, прибыли глава Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен.

На этой неделе Палата представителей США одобрила законопроект о ленд-лизе, который позволит более эффективно отправлять оружие, боеприпасы и оборудование в Украину.