В Киев приехала спикер Палаты представителей США

В Киев приехала спикер Палаты представителей США
Фото: Gage Skidmore

В Киев с визитом прибыла спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, сообщает Украинская правда.

Видео встречи Зеленского с Пелоси опубликовано в социальных сетях президента Украины.

"Соединенные Штаты являются лидером мощной поддержки Украины в борьбе с агрессией РФ. Спасибо, что помогаете защищать суверенитет и территориальную целостность нашего государства!", - прокомментировал Владимир Зеленский.

Пелоси во время встречи заявила, что США будут поддерживать Украину, пока она не завершит борьбу в этой войне.

О визите Нэнси Пелоси в Украину ранее не сообщалось.

Напомним, на прошлой неделе с визитом, детали которого были в строгой секретности, прибыли глава Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен.

На этой неделе Палата представителей США одобрила законопроект о ленд-лизе, который позволит более эффективно отправлять оружие, боеприпасы и оборудование в Украину.

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