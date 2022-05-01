Госспецсвязи: оккупанты отключили Херсонскую и часть Запорожской области от связи

В Херсонской и части Запорожской областей вчера исчезли мобильная связь и интернет. Впоследствии стало известно - их отключили российские оккупанты, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом пишет в сообщении Госспецсвязи.

"Вчера жители Херсонской и части Запорожской областей сначала почувствовали перебои с интернетом и мобильной связью, а затем эти услуги исчезли на значительных территориях. Сейчас стало известно, что причинами отсутствия связи стали обрывы волоконно-оптических магистральных линий и отключение от электроснабжения оборудования операторов в этих регионах" , - поясняют в ведомстве.

По данным Госспецсвязи, параллельно с отключением украинских операторов на вражеских информационных ресурсах начали распространять фейковые истории о том, что распоряжение отключить связь дала украинская власть.

"Это неправда, поскольку мы всегда выступали за максимальный доступ украинцев к средствам связи. А Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) при Госспецсвязи и перед войной, и в начале вторжения высказал однозначную позицию государства - операторы должны обеспечить украинцев связью и доступом к информации" , - указано в сообщении.

Как оставаться на связи с Украиной

Поэтому граждане до сих пор могут оставаться на связи с Украиной. Даже если оккупанты отключили украинское эфирное вещание, связь и интернет, можно слушать радио на средних волнах (1278, 1404, 873, 657 кГц) с помощью старых приемников.

Также украинские каналы раскодированы на спутнике: