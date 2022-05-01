ОВА: в Николаевской и Одесской областях утром прогремели взрывы

Сегодня, 1 мая утром в Николаевской области прогремел взрыв. Сразу за ним в Одесской области также сообщили о соответствующем звуке, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Николаевская область

Как информировали местные СМИ, сегодня в одном из районов Николаева утром был слышен взрыв. Также издания сообщали, что в небе виднеется столб дыма.

Впоследствии глава Николаевской ОВА Виталий Ким опубликовал фото с места взрыва.

"Оккупанты против украинских удобрений" , - сопроводил он соответствующее фото подписью.

Впоследствии Ким сообщил о проверке воздуха на содержание вредных веществ. Как оказалос ь- воздух в области чистый.

"Облако уже белое. Проверяем состав воздуха... Селитра / нитроаммофоска. Воздух чистый" , - написал глава Николаевской ОВА.

Одесская область

Между тем стало известно, что в Одессе также слышали взрыв. Местные власти предварительно сообщили - это работа ПВО.

"По предварительной информации это работает система противовоздушной обороны, сейчас все детали уточняются" , - заявил спикер Одесской ОГА Сергей Братчук в эфире телемарафона.

Обновлено. Над Одессой был сбит российский разведывательный беспилотник.