ОВА: в Запорожской области открыли "зеленый" коридор

Жители Запорожской области имеют возможность попасть на временно оккупированные территории в районе с. Каменское. Военное командование приняло решение об открытии "зеленого" коридора в этом направлении в воскресенье, 1 мая, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Запорожской ОВА.

"1 мая 2022, с 10:00 до 15:00 будет открыт "зеленый коридор" для граждан, которым нужно проехать на временно оккупированные территории в районе с. Каменское" , - говорится в сообщении.

При этом командование Сил обороны просит следить за ситуацией безопасности, ведь "в случае ее смены коридор будет закрыт".﻿