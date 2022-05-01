ГУР: в Приднестровье подготовили обращение к Путину на 2 мая

На территории "ПМР" уже напечатан большой тираж газеты "Приднестровье", датированный 2 мая, в котором жители якобы обращаются к президенту страны-агрессору Владимиру Путину, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины.

По данным разведки, речь идет о центральном материале газеты – "Официальное обращение жителей ПМР к президенту РФ Путину".

В тексте высказывается просьба "привлечь вооруженные силы "ПМР" в действиях армии РФ". Для этого на территории самой РФ открываются мобилизационные пункты для набора добровольцев воевать в армии Приднестровья.

Таким образом, кремль пытается легализовать тысячи своих военных, которые будут провоцировать с территории "ПМР".

Также газета содержит ряд агитационных материалов о "кровавых терактах, которые свалились на приднестровцев на майские праздники, десятки убитых, включая детей, стариков и женщин". Поскольку газета напечатана еще накануне праздников, существует опасность, что кремлевские власти планируют совершить ряд актов устрашения среди местного населения, ответственность за которые традиционно возложит на "Украину и коллективный Запад".

Тексты газеты переполнены кремлевскими штампами: "Возможности избежать большой войны у приднестровцев больше нет. Киев и его натовские кураторы вынесли свой приговор, уже согласовали все свои действия с Кишиневом и Бухарестом". Все надежды авторы газеты связывают с "противодействием братской России".

Иностранные граждане призывают вступать в вооруженные силы "ПМР". В частности, на территории РФ. Также мобилизационные пункты разворачиваются в ЛНР, ДНР и Абхазии.

ГУР считает, что такими действиями руководство РФ может готовить новый плацдарм агрессии против Украины и основы для "официальной" оккупации части территории независимой Молдовы.