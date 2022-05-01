Гайдай: с 1 мая на Луганщине будут подавать газ без специфического запаха
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что с 1 мая потребителям Луганщины будут подавать неодоренный газ, без специфического резкого запаха, сообщает Экономическая правда.
Об этом Гайдай сообщил в Telegram.
"Краматорское линейное производственное управление магистральных газопроводов сообщило АО "Луганскгаз" о рисках и усложнениях по доставке вещества для проведения одоризации природного газа для потребителей.
Подобная ситуация сложилась из-за российского вторжения на территорию Украины.
Так что с 1 мая потребителям Луганской области будет проходить подача неодоренного газа", - пояснил он.
Гайдай призвал быть очень осторожными и соблюдать правила безопасного использования природного газа.
Справка: Одорант – вещество, которое добавляют к газу, чтобы придать ему сильный специфический запах, главным образом предупредительный, или по которому определяют места утечки.
Чтобы обеспечить безопасность транспортировки и использования газа, ему специально придают резкий запах.