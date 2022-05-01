Синегубов: россияне трижды обстреляли Харьков из артиллерии и РСЗО

Российские оккупанты нанесли три удара по Харькову – пострадали Салтовка, Пятихатки и район аэропорта, утром захватчики снова обстреляли Дергачевскую общину, есть 1 пострадавший, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

"За сутки россияне нанесли по Харькову 3 обстрела из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Пострадали Салтовка, Пятихатки, район аэропорта.

Спасатели Харьковщины ликвидировали 15 пожаров, возникших из-за обстрелов: в Немышлянском районе Харькова, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах".

За сутки пострадал 1 человек в Балаклейском районе.

Синегубов отметил, что благодаря ВСУ, враг снизил интенсивность обстрелов, но не стоит терять бдительность.

Позже глава ОВА сообщил, что оккупанты утром 1 мая снова наносят удары по Харькову.