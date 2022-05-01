В Генштабе обновили данные о потерях войск РФ с начала вторжения

В Генштабе обновили данные о потерях войск РФ с начала вторжения

Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

Об этом сообщается﻿ на странице Генштаба в Facebook.

Ориентировочные потери составили:  

  • личного состава - около 23500 (+300) человек ликвидировано,
  • танков - 1026 (+18) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2471 (+26) ед,
  • артиллерийских систем - 451 (+15) ед,
  • РСЗО-151 (+0) ед,
  • средства ПВО - 80 (+3) ед,
  • самолетов - 192 (+2) ед,
  • вертолетов - 155 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 1796 (+20) ед,
  • корабли / катера - 8 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 245 (+13),
  • специальная техника - 32 (+0).
  • крылатые ракеты (сбито) - 84.

В Генштабе отмечают, что данные уточняются, подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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