В Генштабе обновили данные о потерях войск РФ с начала вторжения

Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

Об этом сообщается﻿ на странице Генштаба в Facebook.

Ориентировочные потери составили:

личного состава - около 23500 (+300) человек ликвидировано,

танков - 1026 (+18) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2471 (+26) ед,

артиллерийских систем - 451 (+15) ед,

РСЗО-151 (+0) ед,

средства ПВО - 80 (+3) ед,

самолетов - 192 (+2) ед,

вертолетов - 155 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 1796 (+20) ед,

корабли / катера - 8 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 245 (+13),

специальная техника - 32 (+0).

крылатые ракеты (сбито) - 84.

В Генштабе отмечают, что данные уточняются, подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.