В Генштабе обновили данные о потерях войск РФ с начала вторжения
Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения 24 февраля.
Об этом сообщается на странице Генштаба в Facebook.
Ориентировочные потери составили:
- личного состава - около 23500 (+300) человек ликвидировано,
- танков - 1026 (+18) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2471 (+26) ед,
- артиллерийских систем - 451 (+15) ед,
- РСЗО-151 (+0) ед,
- средства ПВО - 80 (+3) ед,
- самолетов - 192 (+2) ед,
- вертолетов - 155 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 1796 (+20) ед,
- корабли / катера - 8 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 245 (+13),
- специальная техника - 32 (+0).
- крылатые ракеты (сбито) - 84.
В Генштабе отмечают, что данные уточняются, подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.