Создана онлайн-карта наличия бензина на АЗС: кому она доступна
Прежде чем ехать на ближайшую заправку можно отыскать ее на карте и проверить, есть ли там бензин, сообщает Сегодня.
Из-за войны с Россией и проблем с логистикой в Украине возник серьезный дефицит бензина. Однако, например, в Киеве до сих пор работают АЗС, на которых водители могут заправить свой автомобиль.
Для удобства КГГА разработала онлайн-карту, на которой можно посмотреть работающие сейчас АЗС.
В Киеве сейчас работают, в основном, автозаправочные станции таких компаний, как:
- KLO;
- OKKO;
- БРСМ-Нефть.
Отмечается, что на карту нанесены адреса АЗС, графики их работы, а также есть информация об ограничениях по заправке топлива на один автомобиль.