Создана онлайн-карта наличия бензина на АЗС: кому она доступна

Прежде чем ехать на ближайшую заправку можно отыскать ее на карте и проверить, есть ли там бензин, сообщает Сегодня.

Из-за войны с Россией и проблем с логистикой в Украине возник серьезный дефицит бензина. Однако, например, в Киеве до сих пор работают АЗС, на которых водители могут заправить свой автомобиль.

Для удобства КГГА разработала онлайн-карту, на которой можно посмотреть работающие сейчас АЗС.

В Киеве сейчас работают, в основном, автозаправочные станции таких компаний, как:

KLO;

OKKO;

БРСМ-Нефть.

Отмечается, что на карту нанесены адреса АЗС, графики их работы, а также есть информация об ограничениях по заправке топлива на один автомобиль.