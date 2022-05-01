МИД Германии: Путин вторжением в Украину разрушил мировой порядок

Президент России Владимир Путин масштабным вторжением в Украину разрушил мировой порядок. Западные страны больше не могут полагаться только на его обещания, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщила в интервью министр иностранных дел Германии Анналена Бербок для Bild am Sonntag.

По ее словам, западные страны должны способствовать установлению мира в Украине, который станет гарантией мирного будущего в Европе.

"Речь идет не только об отсутствии войны, но и о безопасности свободной жизни. Поскольку мировой порядок, который мы знали в Европе, был безвозвратно разрушен Путиным. Как бы нам ни хотелось, возврата до 24 февраля не будет. Мы больше никогда не сможем полагаться только на обещания Путина" , - отметила Бербок.

Она также подчеркнула важность помощи для Украины, чтобы отразить российскую агрессию и защитить себя в будущем.

"Только когда все в Европе снова осознают, что в конце войны ни одна страна не выиграет, а все проиграют, снова наступит настоящий мир" , - добавила министр.

Напомним, ранее Бербок заявила, что мир на условиях России не гарантирует безопасность ни самой Украине, ни Европе. А может стать приглашением к следующей войне.