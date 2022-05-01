Украина уже работает над восстановлением связи в Херсонской и Запорожской областях
Украинские власти работают над восстановлением мобильной связи и интернета в Херсонской и Запорожской областях, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
"Работы уже ведутся, связь будет восстановлена".
Министр напомнил, что причинами отсутствия связи стали обрывы волоконно-оптических магистральных линий и отключение от электроснабжения оборудования операторов в этих регионах.