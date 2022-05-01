Украина уже работает над восстановлением связи в Херсонской и Запорожской областях

Украинские власти работают над восстановлением мобильной связи и интернета в Херсонской и Запорожской областях, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Работы уже ведутся, связь будет восстановлена".

Министр напомнил, что причинами отсутствия связи стали обрывы волоконно-оптических магистральных линий и отключение от электроснабжения оборудования операторов в этих регионах.