Украина денонсировала еще одно соглашение с Россией

Кабинет министров Украины разорвал еще одно соглашение о сотрудничестве с Россией. На этот раз в сфере рыбного хозяйства, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

Сообщается, что Кабмин принял постановление о денонсации соглашения с правительством России о сотрудничестве в области рыбного хозяйства.