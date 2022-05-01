Глава Госдумы РФ хочет конфискации активов "недружественных стран"

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил конфисковывать активы представителей бизнеса из "недружественных стран" в России и направлять полученные средства "на развитие" РФ, сообщает Европейская правда.

Об этом Володин написал в своем Telegram-канале утром в воскресенье.

Володин сослался на принятый в США законопроект, предлагающий передавать в пользу Украины замороженные активы российских компаний и граждан.

Он заявил, что Литва, Латвия, Польша и США просто "занимаются воровством" в России.

"В этой связи правильно по отношению к бизнесу, расположенному на территории Российской Федерации, владельцы которого являются из недружественных стран, где принимаются подобные решения, отвечать зеркальными мерами: конфисковать эти активы. А полученные от продажи средства направить на развитие нашей страны" , - написал Володин.

Ранее Володин поддержал решение о прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию и призвал сделать то же и другим "недружественным странам".