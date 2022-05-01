BamS: Германия собирается создать для вооруженных сил поезда-госпитали

Министерство обороны Германии намерено разработать для Бундесвера (вооруженных сил ФРГ) поезда-госпитали на основе скоростных экспресс-поездов модели ICE 3neo. К 2025 году на рельсы должны стать как минимум три таких железнодорожных лазарета, сообщает Deutsche Welle.

Об этом сообщил представитель минобороны в интервью изданию Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 1 мая.

По его словам, железнодорожные госпитали можно будет использовать для перевозки раненых военных, а также тяжелых пациентов, нуждающихся в реанимации. При необходимости 30 сидячих мест могут быть заменены на соответствующие кровати.

В том числе влечение может быть применено для перевозки гражданских лиц - пациентов интенсивной терапии, которых необходимо доставить в другие больницы. Подобным образом в период пандемии коронавируса Бундесвер использовал "летучие госпитали".

Немецкий "летучий госпиталь"

"Летучий госпиталь" типа Airbus A310 MedEvac может пролететь без дозаправки 11 тысяч километров. В нем есть шесть модулей интенсивной терапии и до 38 мест для людей с менее серьезными травмами, или максимум 56 мест для раненых - планирование зависит от медицинских требований. За пациентами ухаживают до 25 врачей, медсестер интенсивной терапии и фельдшеров.

На борту есть системы вентиляции легких, контроля функций кровообращения и проведения инфузий, портативный ультразвуковой аппарат и другое оборудование. В последние годы "летучие госпитали" этого типа заменяют более современными Airbus A330. Кроме того, немецкие воздушные силы могут использовать для медицинской эвакуации самолеты типа Airbus A400M и Airbus A319 CJ.

"Летучий госпиталь" доставляет раненых из Украины в ФРГ

Ранее Бундесвер собирался вывезти на лечение в Германию больше раненых из Украины.

Так, 20 апреля самолет A310 MedEvac вылетел из международного аэропорта Кельн/Бонн в польский Жешува для осуществления эвакуационного рейса. При перелете раненым украинским детям и взрослым медицинскую помощь должны оказывать солдаты медицинско-санитарной службы ФРГ.