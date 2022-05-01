ОВА: Россия обстреляла склад с зерном в Днепропетровской области

По Синельниковскому району Днепропетровской области ударила вражеская ракета, сообщает Укрінформ.

Об этом в Телеграмме написал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

“У нас "прилет" в Синельниковском районе. Людей не задело. Ракета попала в составы агропредприятий. Один пустой, другой с зерном. Они частично разрушены”, – говорится в комментарии.

Резниченко добавил, что рашисты с "болезненным упрямством "демилитаризируют" украинские составы.