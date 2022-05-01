Денисова: в Херсонской области от пыток оккупантов погиб ветеран АТО

В Херсонской области от пыток российских кафиров погиб ветеран АТО из села Абрикосовка Назар Кагальняк, сообщает Новое время.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Она отметила, что оккупанты похитили мужчину из дома, жестоко избивали и подвергали пыткам за то, что он бывший участник боевых действий.

После АТО Назар перенес два инфаркта и сложную операцию на сердце. Изувеченного пытками Назара оккупанты привезли домой. Его состояние критически ухудшилось, после чего мужчину доставили в больницу города Алешки, где он впоследствии скончался.

Как сообщила омбудсмен, двое несовершеннолетних детей Назара остались сиротами, поскольку за последние пять лет ухаживал за ними без жены.

"Пытки Назара это военное преступление, поскольку согласно статье 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, лица, не принимающие активного участия в военных действиях, в частности из состава вооруженных сил, сложивших оружие, а также прекративших участие в военных действиях. в связи с болезнью, ранением, содержанием под арестом или по какой-либо другой причине, не должны преследоваться" , — отметила Денисова.

Она также обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину, учитывая эти факты военных преступлений РФ и нарушения прав человека в Украине.