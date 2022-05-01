Посол: Украина предлагает Германии принять закон о ленд-лизе

Посол Украины Андрей Мельник предлагает, чтобы Германия приняла закон о ленд-лизе для Украины по примеру США.

Об этом он сказал в интервью Bild am Sonntag.

Мельник отвечал на вопрос, какой конкретно поддержки ожидает Украина от Германии,

"Мы хотели бы увидеть быстрый экспорт 88 танков "Леопард", 100 БМП "Мардер", самоходных гаубиц и многое другое. Но что очень важно, это переосмысление в сознании людей. Мы переживаем величайшую войну в Европе за 80 лет. Вы больше не сможете победить с 30 или 100 танками. Немецкий закон о ленд-лизе, как в США, и долгосрочный союз против России были бы важны" , – сказал Мельник.

Он отметил, что решение направить Украине ЗСУ "Гепард" правильно, но этого недостаточно,