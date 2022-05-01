Луганская ОВА: из Лисичанска удалось эвакуировать 26 человек

В Днепр из Лисичанска автобусами эвакуировали уже 26 человек, сообщает Эспрессо TV.

Об этом заявил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"Как только в отдаленный район доходит информация о возможности безопасно уехать - люди принимают решения и эвакуируются. Сегодня уехали 26 человек. Уверен, в будни будет еще больше" , - отмечает Гайдай.

По его словам, в Лисичанске каждый день есть желающие уехать. Горожане проживают на значительной территории – около 95 кв. км. Поэтому не все и не сразу узнают о бесплатной эвакуации.