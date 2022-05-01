Около 65% поляков поддерживают предоставление Украине тяжелого вооружения

Около 65% поляков считают, что страны НАТО должны передавать Украине тяжелое вооружение, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в опросе центра SW Research для издания Rzeczpospolita.

На вопрос "Должны ли страны НАТО передавать Украине тяжелое вооружение (танки, тяжелую артиллерию)?" утвердительно ответили 64,5% поляков. Против этого шага выступают 12,7% граждан Польши, а 22,8% не определились по этому вопросу.

Предоставление оружия Украине чаще поддерживают мужчины (68%), чем женщины (61%), а также люди, достигшие 35-летнего возраста (65%). Значительный уровень поддержки предоставления Украине тяжелого вооружения среди лиц с профессионально-техническим образованием и невысоким уровнем дохода (72%), а также жителей небольших населенных пунктов и городов (до 20 тыс. населения) – 77%.