Венедиктова: на сегодня возбуждено более 9 тысяч дел по военным преступлениям РФ

На сегодняшний день уже возбуждено более 9 тысяч дел за военные преступления РФ в Украине, сообщает Укринформ.

Об этом в эфире национального телемарафона «Единые новости» сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

«На сегодняшний день у нас уже 9 тысяч 158 производств, которые связаны с военными преступлениями. Каждый день у нас есть основания возбуждать все новые и новые дела – гибель гражданских, бомбардировки, депортация наших людей, детей на оккупированные территории или территории государства-агрессора», - сказала Венедиктова.

Она отметила, что начался процесс привлечения к ответственности и идентифицированы конкретные военные преступники армии агрессора.

«В освобожденных от оккупации Киевской, Сумской, Черниговской областях мы уже начинаем процесс привлечения к ответственности, у нас уже идентифицированы конкретные военные преступники. По Киевщине – это 15 человек, которых мы привлекаем за пытки, изнасилования, мародерство. Начали также привлечение к ответственности за захват ЧАЭС», – рассказала Венедиктова.

Кроме того, по ее словам, в Украине составлен список уже из более 600 фамилий российских военных преступников высшего уровня.

«620 подозреваемых «топ-левел» – военные, политики, пропагандисты, все эти Патрушевы, Медведевы, Нарышкины, Бортниковы – все они находятся в РФ, но это не значит, что мы не будем привлекать их к ответственности заочно. Будем, мы уже это делаем!», - подчеркнула Венедиктова .

Руководитель Генпрокуратуры напомнила, что есть два пути привлечения к ответственности военных преступников – очный и заочный. Но никто не уйдет от ответственности, заверила Венедиктова.

«Если они физически здесь находятся и они военнопленные, а у нас есть все доказательства, что они не просто участники военных событий, а военные преступники, потому что конкретно они убивали или насиловали гражданских - тогда это будет рассматриваться в украинском суде. Если эти люди продолжают где-то воевать или, возможно, уже убиты или вернулись на ротацию в РФ – это не значит, что мы не будем их привлекать к ответственности заочно», - пояснила она.

Как сообщалось, правоохранители разоблачили первых десять военнослужащих из 64-й отдельной мотострелковой бригады сухопутных войск Российской Федерации, которая причастна к преступлениям в Буче.