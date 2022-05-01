SonntagsZeitung: Кабаева родила Путину двух сыновей в 2015 и 2019

Швейцарская газета SonntagsZeitung пишет, что гимнастка и экс-депутат Госдумы РФ Алина Кабаева, которую называют любовницей российского диктатора Владимира Путина, якобы родила от него двух сыновей, сообщает Новое время.

Как пишет издание, первый мальчик (по другим данным двойня) родился в 2015 году, второй - через четыре года, в 2019 году. Газета ссылается на знакомого врача из России, которая уже более 30 лет проживает и работает в Швейцарии, и, как утверждается, оба раза принимала роды. Эта женщина, как пишет газета, якобы знакома с Путиным с юношества и имеет с ним доверительные отношения. Врач якобы работала в швейцарской клинике SantAnna, на сайте которой размещается реклама родовых услуг в частности для российских клиентов.

По данным издания, первые роды Кабаевой проходили в клинике швейцарского кантона Тичино в городе Лугано в режиме строжайшей секретности. Вторые – уже в России, таким было решение Путина. Гинеколог специально ездила в Москву, чтобы помочь родиться младшему сыну российского диктатора. Издание отмечает, что слухи о том, что Путин присутствовал на родах, неправдивы.

Утверждается, что во время обеих беременностей Кабаева несколько раз приезжала в Лугано. Примечательно, что оба раза беременная гимнастка пряталась от общественности в Швейцарии. Она проживала либо на вилле врача в элитной коммуне Коллина д'Оро, либо в отеле Principe Leopoldo.

Источник издания описал Кабаеву как «приятную и прямолинейную». По его данным, на приемы к врачу она ходила без охранников. Иногда ее сопровождали родственники – мать и сестра.

Швейцарское издание не получило комментарии представителей Кабаевой или Путина.

38-летней гимнастке Алине Кабаевой часто приписывают отношения с российским диктатором Владимиром Путиным. С 2001 года Кабаева была членом путинской партии Единая Россия, а в 2007 году стала депутатом российской Госдумы. В 2014 году Кабаева стала гендиректором Национальной медиа группы – одной из крупнейших пропагандистских медиа-компаний России. По данным СМИ, ее годовая зарплата состовляла почти 10 миллионов евро.

Личную жизнь Путина держат за семью замками, и официально в РФ не комментируют его отношения с Кабаевой и не подтверждают информацию об общих детях.

По данным СМИ, с начала полномасштабной войны России против Украины 24 февраля 2022 года Кабаева якобы вместе с детьми прячется в Швейцарии. Гимнастка также остается близкой Кремлю идеологически. В частности, она осудила спортивные санкции против России.

Wall Street Journal писало, что США якобы собирались ввести санкции против Кабаевой, но в последний момент передумали, опасаясь, что Путин отреагирует еще более агрессивно.