ОК "Юг": Россия активизировала свой флот в Черном море

В море зафиксирована активизация сил вражеского флота. Продолжается угроза ракетного удара по территории Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает ОК "Юг".

"Тем временем в море зафиксирована активизация сил вражеского флота. После нанесения нами очередного удара по Змеиному, десантными скоростными катерами типа «Раптор» противник пытался осуществить эвакуацию и пополнения личным составом своих подразделений, что остаются на острове", - говорится в сообщении.

В командовании добавляют, остальные корабли и подводная лодка продолжают держать угрозу ракетного удара по территории Украины на высоком уровне.

Напомним, российские военные запустили ракету по Синельниковскому району Днепропетровской области. Попали в склады агропредприятия.