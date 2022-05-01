Шольц считает правильной свою политику в отношении Украины

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц отверг упреки лидеров оппозиции в том, что он проявляет нерешительность по вопросу поставок тяжелых вооружений Украине, сообщает Deutsche Welle.

"Я принимаю решения быстро - и в координации с нашими союзниками" , - заявил он в интервью изданию Bild am Sonntag.

По словам Шольца, он не одобряет "излишнюю торопливость и одиночные действия Германии" . Настаивая на правильности избранного курса, канцлер подчеркнул, что "не настолько пуглив, чтобы подобные обвинения (оппозиции - ред.) оказывали на него слишком сильное впечатление" . В то же время он подчеркнул, что жесткая критика его решений вполне легитимна, поскольку это является "частью демократии" .

"Оппозиция бросает серьезный вызов. Для этого она и существует" , - сказал Шольц

Говоря о выросшем количестве недовольных его политикой жителей Германии, канцлер указал, что "на опросы мнений следует обращать внимание, но нельзя ставить свои действия в зависимость от них, особенно в вопросах войны и мира это могло бы стать взрывоопасным".

Парламентская оппозиция критикует канцлера

Накануне премьер-министр Баварии и председатель оппозиционного Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер подверг критике позицию Шольца и правящей коалиции по ситуации в Украине. Он обвинил канцлера в нерешительности и попытке уйти от дискуссии о поставках тяжелых вооружений Киеву.

"Это не соответствует претензиям на лидерство и давлению ожиданий, которые возлагаются на ФРГ как на крупнейшее и сильнейшее государство в Европе" , - заявил Зёдер.

Еще ранее позицию Шольца по Украине раскритиковал председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц. По его словам, своим поведением канцлер ФРГ ставит под угрозу сплоченность всего европейского сообщества. Мы хотим знать, какое оружие поставляется Киеву, отметил лидер ХДС.