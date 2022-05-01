Шольц считает правильной свою политику в отношении Украины
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц отверг упреки лидеров оппозиции в том, что он проявляет нерешительность по вопросу поставок тяжелых вооружений Украине, сообщает Deutsche Welle.
"Я принимаю решения быстро - и в координации с нашими союзниками", - заявил он в интервью изданию Bild am Sonntag.
По словам Шольца, он не одобряет
"излишнюю торопливость и одиночные действия Германии". Настаивая на правильности избранного курса, канцлер подчеркнул, что
"не настолько пуглив, чтобы подобные обвинения (оппозиции - ред.) оказывали на него слишком сильное впечатление". В то же время он подчеркнул, что жесткая критика его решений вполне легитимна, поскольку это является
"частью демократии".
"Оппозиция бросает серьезный вызов. Для этого она и существует", - сказал Шольц
Говоря о выросшем количестве недовольных его политикой жителей Германии, канцлер указал, что
"на опросы мнений следует обращать внимание, но нельзя ставить свои действия в зависимость от них, особенно в вопросах войны и мира это могло бы стать взрывоопасным".
Парламентская оппозиция критикует канцлера
Накануне премьер-министр Баварии и председатель оппозиционного Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер подверг критике позицию Шольца и правящей коалиции по ситуации в Украине. Он обвинил канцлера в нерешительности и попытке уйти от дискуссии о поставках тяжелых вооружений Киеву.
"Это не соответствует претензиям на лидерство и давлению ожиданий, которые возлагаются на ФРГ как на крупнейшее и сильнейшее государство в Европе", - заявил Зёдер.
Еще ранее позицию Шольца по Украине раскритиковал председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц. По его словам, своим поведением канцлер ФРГ ставит под угрозу сплоченность всего европейского сообщества. Мы хотим знать, какое оружие поставляется Киеву, отметил лидер ХДС.