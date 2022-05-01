Минагрополитики: россияне уже угнали сотни тысяч тонн зерна

Российские захватчики уже вывезли несколько сот тысяч тонн зерна с временно оккупированных территорий в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях, сообщает Укринформ.

Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире национального телемарафона.

"Россияне используют тактику начала XX века с воровством зерна и вывозом его из Украины. На сегодня мы имеем подтвержденные факты, что несколько сотен тысяч тонн зерновых было вывезено суммарно из Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей" , - сказал он.

По словам Высоцкого, на этих территориях в фермерских запасах, которые формировались для посевных работ, а также для переработки (для изготовления муки, выпечки хлеба), находится около 1,5 млн. тонн зерновых.

"Это существенный запас. По международным ценам это стоит сотни миллионов долларов. И есть большой риск, что это будет просто украдено и вывезено в пользу России" , - подчеркнул замминистра.

Как сообщалось, на сайте законодательного собрания красноярского края россии был опубликован текст о планах "экспроприировать излишки урожая фермеров Херсонского региона".

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что российские захватчики вывозят зерно и продукты с временно захваченных территорий.