В Белгороде снова слышны взрывы, в окрестностях поднялся столб дыма

Очевидцы сообщаются о серии взрывов неустановленного происхождения в российском Белгороде, сообщает Новое время.

На фото и видео на окрестностях города виден столб серого дыма.

Событие, по словам очевидцев, произошло между 14:10 и 14:25 в воскресенье, 1 мая.

В соцсетях пишут, что, возможно, была взорвана военная база. Пока никаких комментариев по поводу чрезвычайной ситуации от местных властей нет.

После сообщения о взрывах появилась информация, что в Белгороде с обеих сторон перекрыт мост через Северский Донец.

Взрывы в Белгороде подтвердил в своем Telegram-канале кремлевский пропагандист Александр Коц.

Пропагандист также опубликовал видео, на котором несколько вертолетов кружили над городом менее чем за час до пожара. Вертолеты какой страны летали над Белгородом на видео разглядеть нельзя.

Блогер из Conflict Intelligence Team Руслан Левиев пишет, что были видны вертолеты Мы-6 и Ка-52 (вторые стоят на вооружении только у армии РФ). Он пишет, что вертолеты якобы летали вблизи Белгорода по прибытию туда главы Генштаба РФ Валерия Герасимова. По данным СМИ, Герасимов недавно находился в украинском Изюме, возле которого идут бои ВСУ и российских оккупантов. Левиев отмечает, что дым виднеется не над аэродромом.