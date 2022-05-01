Мобильный оператор lifecell отчитался о росте прибыли в 2,5 раза

Украинский мобильный оператор lifecell отчитался о росте чистой прибыли по итогам января-марта 2022 года в 2,52 раза — до 209,4 млн грн, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении компании.

Доход компании в первом квартале текущего года вырос на 21,5% - до 2,307 млрд грн. Годом ранее компания отчитывалась о доходе в 1,899 млрд грн.

Показатель EBITDA по итогам указанного периода вырос на 20% - до 1,292 млрд грн. Капинвестиции выросли на 24,3% - до 711,6 млн грн с 572,4 млн грн в первом квартале прошлого года.

Активная трехмесячная абонентская база выросла на 11,3% - до 8,9 млн абонентов. ARPU вырос на 7,1% в годовом исчислении и составил 84,3 грн против 78,7 грн годом ранее.

В то же время в компании отмечают, что ежедневно в среднем около 10% базовых станций lifecell временно не работают, в основном из-за отключения электроэнергии.﻿

По состоянию на конец марта работало около 60% магазинов lifecell.

Напомним, что в марте этого года мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell запустили мобильный интернет в рамках национального роуминга

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