СМИ: Греция отменила все ограничения для невакцинированных

В воскресенье, 1 мая, в Греции обновились правила туризма, включая правила для местных жителей, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет Ekathimerini и констатирует возвращение к правилам нормальной жизни.

Решение о полном ослаблении ограничений Афины приняли после двух лет пандемии и беспрецедентных ограничительных мер, которые в Греции в отдельные периоды были самыми суровыми на континенте.

В частности, будет отменено правило про разделение вакцинированных и невакцинированных людей.

Теперь для посещения магазинов, ресторанов, кинотеатров, театров и т.д. не требуются вакцинация, справка о выздоровлении или негативные тесты на коронавирус. Единственное исключение, где остались ограничения касаются обязанности сдавать экспресс-тесты для непривитых работников, но количество тестов уменьшили с 2 до 1 в неделю. Также остается правило ношения масок в помещении еще минимум месяц.

"Условия сейчас способствуют отмене ограничений. Значительная часть населения иммунизирована" , – объяснил изданию профессор кафедры патологии Медицинской школы Университета Патры Хараламбос Гогос.

Очевидно, решение продиктовано также желанием получить наполненность заведений в туристический сезон.

За последние сутки в Греции зафиксировано 25 смертей, связанных с covid.

Ранее ЕС заявил о завершении чрезвычайной фазы пандемии. Между тем Дания стала первым государством в ЕС, где приостановили кампанию вакцинации от коронавируса.