ОВА: оккупанты обстреляли село в Днепропетровской области, ранена женщина

После обеда 1 мая российские оккупанты обстреляли село в Днепропетровской области, в результате чего одна жительница получила ранения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

"Вражеский обстрел села в Синельниковском районе. Задело частный двор. Ранена женщина".