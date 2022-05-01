ОВА: оккупанты обстреляли село в Днепропетровской области, ранена женщина
После обеда 1 мая российские оккупанты обстреляли село в Днепропетровской области, в результате чего одна жительница получила ранения, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.
"Вражеский обстрел села в Синельниковском районе. Задело частный двор. Ранена женщина".
- 1 мая российские оккупанты нанесли ракетные удары по Днепропетровской области, попав в зерновые склады агропредприятий.