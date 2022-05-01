На "Укрзализныцю" началась кибератака, в работе сервисов возможны сбои
Национальный железнодорожный перевозчик "Укрзализныця" заявил, что его онлайн-сервисы подвергаются кибератаке, сообщает Украинская правда.
Об этом передает пресс-служба УЗ в Telegram.
"Снова наблюдаем набеги орды на наши сервисы онлайн-продаж и линию поддержки, могут быть временные сбои".
В УЗ добавили, что работают над отражением атак и устранением проблем.
В то же время кассы на вокзалах продолжают функционировать, а поезда следуют по расписанию.