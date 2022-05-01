На "Укрзализныцю" началась кибератака, в работе сервисов возможны сбои

Национальный железнодорожный перевозчик "Укрзализныця" заявил, что его онлайн-сервисы подвергаются кибератаке, сообщает Украинская правда.

Об этом передает пресс-служба УЗ в Telegram.

"Снова наблюдаем набеги орды на наши сервисы онлайн-продаж и линию поддержки, могут быть временные сбои".

В УЗ добавили, что работают над отражением атак и устранением проблем.

В то же время кассы на вокзалах продолжают функционировать, а поезда следуют по расписанию.