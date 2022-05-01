Зеленский: из "Азовстали" эвакуировали около ста гражданских

С разбитого российскими обстрелами металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе началась эвакуация гражданских, первая группа людей уже направляется на подконтрольную территорию, сообщает Укринформ.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в Твиттере.

"Началась эвакуация гражданских с Азовстали. Первая группа приблизительно из 100 человек уже направляется на подконтрольную территорию. Завтра будем встречать их в Запорожье. Спасибо нашей команде! Сейчас они вместе с представителями ООН работают над эвакуацией остальных гражданских с территории завода", - написал Президент.

Как сообщалось, на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе находятся около 1000 гражданских и украинские военные, среди которых около 600 раненых.

Агрессия россии вызвала в Мариуполе одну из крупнейших гуманитарных катастроф. Захватчики бомбят безоружных жителей, блокируют гуманитарную помощь, депортируют украинских граждан в депрессивные регионы рф. В заблокированном городе остаются около 100 тысяч мирных жителей.

Мариуполь продолжают защищать бойцы полка "Азов", морская пехота, мотострелки.