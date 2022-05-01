Нет альтернативы кандидатству Украины: Кулеба шефу дипломатии ЕС
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с Высоким представителем ЕС по внешней и политике безопасности Жозепом Боррелем, сообщает Украинская правда.
Об этом он написал в твиттере после разговора.
Кулеба, в частности, сообщил о переговорных темах, главной из которых стал новый санкционный пакет.
"Я обговорил с Жозепом Борелем следующий раунд санкций ЕС против России, который должен включать эмбарго на поставки нефти", - заявил он.
Как сообщалось, предварительное согласие по этому поводу уже достигнуто, но в Евросоюзе хотят ввести эти санкции не одномоментно.
Также тематикой переговоров стало движение Украины в ЕС.
"Я подчеркнул, что не может быть альтернативы предоставлению Украине статуса кандидата", – заявил он.
Кроме того, Кулеба и Боррель обсудили переговоры о безопасной эвакуации украинцев из окруженного оккупантами Мариуполя.