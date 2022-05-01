CIT: в Белгороде заметили самолеты минобороны РФ, на одном мог улететь Герасимов

Основатель проекта Conflict Intelligence Team Руслан Левиев рассказал о необычной активности самолетов министерства обороны России в аэропорту Белгорода 30 апреля и 1 мая, сообщает Новое время.

В своем Twitter Левиев написал, что еще 30 апреля в Белгород прилетели два самолета Ту-154М министерства обороны и росгвардии, а 1 мая — еще один Ту-154Б-2 министерства обороны. Позже туда прилетели вертолеты — два Ми-8 и три Ка-52.

"На перроне встречал какой-то очень важный военный чин, которого по кругу охраняли автоматчики. Сзади него — черные микроавтобусы Мерседесы, Крузаки. Три Ка-52 встали по кругу в воздухе над аэродромом, в тот же момент оба Ми-8 приземлились, из них высыпала толпа, поднялись в одну из Тушек по двум трапам, быстренько свалили" , — сообщил расследователь.

Пассажиры взошли на борт самолета минобороны страны-агрессора, который вскоре улетел. Следом за ним улетел самолет росгвардии. По данным источника Левиева, на борт взошел «живой и здоровый» начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

В CIT добавили, что Герасимов, по неподтвержденным данным, прилетел в Белгород на вертолете и оттуда направился на самолете в Москву. Расследователи предполагают, что это может быть косвенным подтверждением того, что Герасимов действительно находился во временно захваченном Изюме.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Герасимов лично прибыл в район Изюма Харьковской области, чтобы командовать наступлением российских оккупантов на Донбассе.

1 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что возле Изюма были уничтожены два командных пункта российских оккупантов, а в результате ударов могли погибнуть сотни врагов. По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, взрывы могли произойти в районе ставки Герасимова.

Источники Украинской правды не подтвердили информацию о том, что Герасимов был ранен в результате взрывов, и сообщили, что он «успел эвакуироваться».

1 мая очевидцы сообщали о серии взрывов неустановленного происхождения в российском Белгороде. Губернатор Белгородской области заявил о пожаре на территории одного из объектов министерства обороны РФ.